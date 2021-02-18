Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко приговорили к 4 годам условно по делу о работе «нежелательной» организации

Суд в Ростове-на-Дону приговорил активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года. Ее признали виновной по об участии в деятельности «нежелательной» организации, сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Прокурор ранее просил суд приговорить Шевченко к пяти годам колонии.

Во время суда участники заседания жаловались на то, что не могли разобрать, что говорила судья при оглашении приговора.

Шевченко стала первым человеком в России, которого обвинили по статье о работе «нежелательной» организации. Дело возбудили из-за организации политических дебатов и публикации поста о лекции «Открытой России». С 23 января 2019 года Анастасия Шевченко находилась под домашним арестом. Вместе с ней в съемной квартире живут ее мать, сын Миша и дочь Влада. Суд отменил эту меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде, которая будет действовать, пока приговор не вступит в силу.

Во время расследования активистка просила суд не ограничивать ее свободу из-за необходимости посещать в интернате старшую 17-летнюю дочь Алину, которая тяжело болела. Вскоре после ареста Алина попала в больницу и умерла; следователь не сразу отпустил Шевченко к дочери.

За полгода до ареста Шевченко сотрудники центра «Э» в Ростове-на-Дону установили в ее спальне скрытые камеры, рассказывала дочь активистки Влада Шевченко.