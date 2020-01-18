Центр «Э» четыре месяца снимал на скрытую камеру спальню активистки «Открытой России». Это делалось с разрешения суда

Сотрудники центра по противодействию экстремизму в Ростове-на-Дону установили скрытые камеры в спальне активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, являющейся фигуранткой дела об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом дочь активистки Влада Шевченко написала в фейсбуке.

«Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником», — написала Влада Шевченко.

Ранее адвокат Шевченко Сергей Бадамшин сообщал, что установить камеры с ведением видео- и аудиозаписи следствию разрешил Пролетарский суд Ростова-на-Дону. Адвокат отмечал, что оперативники проникли в квартиру Шевченко тайно, без ее разрешения.

Анастасия Шевченко — первый в России фигурант уголовного дела по об участии в деятельности нежелательной организации. Она находится под домашним арестом с января 2019 года.