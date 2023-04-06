Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала в отставку после поражения ее партии на выборах

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попросила президента страны Саули Ниинистё отправить действующее правительство в отставку. Тот принял ее прошение, сообщает Yle News.

Правительство во главе с Марин продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое.

Ожидается, что бывший глава МВД и министр финансов Петтери Орпо, возглавивший победившую на парламентских выборах «Национальную коалицию», приступит к консультациям по формированию нового правительства на следующей неделе.

Парламентские выборы состоялись в Финляндии 2 апреля. По их итогам Социал-демократическая партия, возглавляемая Санной Марин, заняла лишь третье место. Сама Марин вскоре объявила, что покинет пост председателя партии.

Марин стала премьер-министром и лидером своей партии в 2019 году. На время ее работы в этой должности пришлись пандемия коронавируса и начало полномасштабного российского вторжения в Украину, на фоне которого Финляндия отказалась от нейтрального статуса и вступила в НАТО.

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