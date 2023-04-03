На выборах в Финляндии партия действующего премьера Санны Марин заняла третье место

Социал-демократическая партия Финляндии, возглавляемая действующим премьер-министром Санной Марин, заняла третье место на парламентских выборах, прошедших в стране 2 апреля.

Как сообщает Yle, после обработки 98% бюллетеней, за партию Марин проголосовали 19,9% избирателей.

Первое место на выборах заняла «Национальная коалиция» во главе с бывшим главой МВД и министром финансов Петтери Орпо.

Партия набрала 20,8% голосов избирателей. Она может претендовать на 48 из 200 депутатских мандатов в Эдускунте (однопалатный парламент Финляндии), а Орпо, вероятно, станет новым премьер-министром страны.

Второе место заняли «Истинные финны» во главе с Рииккой Пурро (20,2%). Они претендуют на 46 мандатов в парламенте, а социал-демократы — на 43.

Санна Марин уже поздравила своих соперников с победой на выборах.

Явка на парламентских выборах составила 71,9%. При этом 40% избирателей проголосовали досрочно.