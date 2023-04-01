Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявят «многочисленные обвинения» в фальсификации деловой документации. Об этом Associated Press сообщили два источника, знакомые с материалами дела.

По данным издания, как минимум один из эпизодов дела проходит по уголовной статье. Других подробностей источники AP не сообщили. Ожидается, что официальное обвинение бывшему президенту предъявят 4 апреля.

30 марта Большое жюри округа Манхэттен проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу. По данным The New York Times, всего Трампу собираются предъявить более двух десятков обвинений. CNN пишет, что в обвинений больше 30.

На данный момент известно, что один из пунктов обвинения касается выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая согласилась не раскрывать информацию о своей сексуальной связи с Трампом перед выборами 2016 года.

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