Chandan Khanna / AFP / Scanpix / LETA

30 марта округа Манхэттен проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу. Первыми об этом сообщили американские газеты, а позднее информацию подтвердил офис окружного прокурора Элвина Брэгга, который и созвал коллегию присяжных для решения вопроса о привлечении Трампа к суду.

«Сегодня вечером мы связались с адвокатом Трампа, чтобы согласовать его сдачу офису окружного прокурора Манхэттена», — написал Элвин Брэгг в твиттере. Таким образом, пишут американские СМИ, Дональд Трамп стал первым в истории США бывшим или действующим президентом, которому предъявят уголовное обвинение.

По данным The New York Times, Трамп предстанет перед судом в начале следующей недели, вероятно, это произойдет 4 апреля. Ему изберут меру пресечения. Тогда же станет известно, в чем конкретно обвиняют бывшего президента. По словам двух осведомленных источников издания, всего Трампу собираются предъявить более двух десятков обвинений. CNN пишет, что в обвинении больше 30 пунктов.

Согласно американским СМИ, один из пунктов обвинения касается выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая согласилась не раскрывать информацию о своей сексуальной связи с Трампом перед выборами 2016 года.

Как отмечает BBC News, сама по себе эта выплата не считается незаконной, но Трамп и его адвокат Майкл Коэн оформили ее как плату за юридические услуги, что в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности. В 2018 году Коэн, передавший актрисе деньги и получивший возмещение от компании Трампа, был приговорен к трем годам тюрьмы, но самому Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявили. Тем не менее, по словам Коэна, Трамп был в курсе деталей этой сделки.

Сам бывший президент связь с порноактрисой последовательно отрицает. Он уже раскритиковал заявление прокурора Элвина Брэгга, назвав происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы». Ранее Трамп официально объявлял, что вновь собирается баллотироваться в президенты США.

В свою очередь спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что предъявление обвинений Трампу является попыткой вмешательства в предстоящие выборы. Маккарти также пообещал, что нижняя палата конгресса привлечет Брэгга к ответственности.

В то же время главный соперник Трампа в республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат не станет реагировать на экстрадиционный запрос, если он будет отправлен нью-йоркской прокуратурой.

Тем не менее не все представители республиканской партии заняли столь категоричную позицию. В частности, член палаты представителей Дон Бэкон подчеркнул, что доверяет американской системе правосудия: «Я думаю, что в конце концов справедливость восторжествует. Если он виновен, то это обнаружится. Если нет, то и это будет доказано. Дело даже не в том, что я поддерживаю или не поддерживаю это [обвинения]. Я просто думаю, что наша система работает, и я не собираюсь сомневаться в этом», — заключил Бэкон.

Как отмечают эксперты, пока нельзя утверждать, что Трамп будет непременно осужден. В частности, выплата Дэниэлс может рассматриваться как уголовное преступление только в том случае, если она была сделана для совершения еще одного преступления. По версии NYT, сторона обвинения может попытаться доказать, что платеж Дэниелс представлял собой незаконный вклад в избирательную кампанию Трампа, поскольку молчание порноактрисы помогло будущему президенту избраться.

В то же время эксперт Джерри Голдфедер считает, что нарушения в финансировании избирательной кампании могут оказаться незначительными на фоне других потенциальных обвинений: в отношении Трампа ведется как минимум два расследования. Первое касается секретных документов, которые были незаконно вывезены из Белого дома и обнаружены в резиденции Трампа во Флориде. Второе — попытки Трампа повлиять на исход президентских выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия.

При этом, как отмечает NYT, также остается не ясным как произошедшее скажется на планах Трампа принять участие в президентской гонке. «При нормальных обстоятельствах обвинительное заключение нанесло бы смертельный удар кандидату в президенты. Но Трамп не нормальный кандидат», — пишет газета. По мнению NYT, произошедшее может даже еще больше сплотить сторонников бывшего президента.

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