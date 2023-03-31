Дональд Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, которому предъявят уголовное обвинение — по делу о выплатах порноактрисе Он все еще намерен баллотироваться на новый срок
30 марта Большое жюри округа Манхэттен проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу. Первыми об этом сообщили американские газеты, а позднее информацию подтвердил офис окружного прокурора Элвина Брэгга, который и созвал коллегию присяжных для решения вопроса о привлечении Трампа к суду.
«Сегодня вечером мы связались с адвокатом Трампа, чтобы согласовать его сдачу офису окружного прокурора Манхэттена», — написал Элвин Брэгг в твиттере. Таким образом, пишут американские СМИ, Дональд Трамп стал первым в истории США бывшим или действующим президентом, которому предъявят уголовное обвинение.
По данным The New York Times, Трамп предстанет перед судом в начале следующей недели, вероятно, это произойдет 4 апреля. Ему изберут меру пресечения. Тогда же станет известно, в чем конкретно обвиняют бывшего президента. По словам двух осведомленных источников издания, всего Трампу собираются предъявить более двух десятков обвинений. CNN пишет, что в обвинении больше 30 пунктов.
Согласно американским СМИ, один из пунктов обвинения касается выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая согласилась не раскрывать информацию о своей сексуальной связи с Трампом перед выборами 2016 года.
Как отмечает BBC News, сама по себе эта выплата не считается незаконной, но Трамп и его адвокат Майкл Коэн оформили ее как плату за юридические услуги, что в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности. В 2018 году Коэн, передавший актрисе деньги и получивший возмещение от компании Трампа, был приговорен к трем годам тюрьмы, но самому Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявили. Тем не менее, по словам Коэна, Трамп был в курсе деталей этой сделки.
Сам бывший президент связь с порноактрисой последовательно отрицает. Он уже раскритиковал заявление прокурора Элвина Брэгга, назвав происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы». Ранее Трамп официально объявлял, что вновь собирается баллотироваться в президенты США.
В свою очередь спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что предъявление обвинений Трампу является попыткой вмешательства в предстоящие выборы. Маккарти также пообещал, что нижняя палата конгресса привлечет Брэгга к ответственности.
В то же время главный соперник Трампа в республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат не станет реагировать на экстрадиционный запрос, если он будет отправлен нью-йоркской прокуратурой.
Тем не менее не все представители республиканской партии заняли столь категоричную позицию. В частности, член палаты представителей Дон Бэкон подчеркнул, что доверяет американской системе правосудия: «Я думаю, что в конце концов справедливость восторжествует. Если он виновен, то это обнаружится. Если нет, то и это будет доказано. Дело даже не в том, что я поддерживаю или не поддерживаю это [обвинения]. Я просто думаю, что наша система работает, и я не собираюсь сомневаться в этом», — заключил Бэкон.
Как отмечают эксперты, пока нельзя утверждать, что Трамп будет непременно осужден. В частности, выплата Дэниэлс может рассматриваться как уголовное преступление только в том случае, если она была сделана для совершения еще одного преступления. По версии NYT, сторона обвинения может попытаться доказать, что платеж Дэниелс представлял собой незаконный вклад в избирательную кампанию Трампа, поскольку молчание порноактрисы помогло будущему президенту избраться.
В то же время эксперт Джерри Голдфедер считает, что нарушения в финансировании избирательной кампании могут оказаться незначительными на фоне других потенциальных обвинений: в отношении Трампа ведется как минимум два расследования. Первое касается секретных документов, которые были незаконно вывезены из Белого дома и обнаружены в резиденции Трампа во Флориде. Второе — попытки Трампа повлиять на исход президентских выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия.
При этом, как отмечает NYT, также остается не ясным как произошедшее скажется на планах Трампа принять участие в президентской гонке. «При нормальных обстоятельствах обвинительное заключение нанесло бы смертельный удар кандидату в президенты. Но Трамп не нормальный кандидат», — пишет газета. По мнению NYT, произошедшее может даже еще больше сплотить сторонников бывшего президента.