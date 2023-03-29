Студсовет МФТИ выступил против обязательного изучения китайского языка. Руководство вуза заявило, что он нужен для чтения «технической документации»

Студенческий совет Московского физико-технического института (МФТИ) опубликовал петицию с требованием отменить для студентов обязательное изучение китайского языка.

В заявлении, опубликованном в паблике студсовета во «ВКонтакте», говорится, что студенты пытались вести переговоры с департаментом изучения иностранных языков (ДИЯ) вуза, но «они зашли в тупик».

«Изменения, которые продвигает ДИЯ, абсурдны и вредны для Физтеха — мы не можем их допустить», — заявил студсовет, отметив, что речь идет не только об изучении китайского, но и о падении уровня преподавания иностранных языков в целом.

О планах ввести изучение китайского как второго обязательного языка 28 марта сообщила «Ведомостям» пресс-служба МФТИ. «Именно на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 года до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа», — пояснили в вузе.

В МФТИ таким образом прокомментировали публикацию телеграм-канала «Осторожно, Москва», сообщившего со ссылкой на студентов Физтеха, что после введения обязательного изучения китайского наравне с английским «из учебной программы пропал испанский язык, за ним немецкий и французский». Изучать эти языки, говорили студенты, продолжают лишь те, кто начали до введения обязательного китайского.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Евросоюз, США и присоединившиеся к ним страны в рамках нескольких пакетов санкций ограничили поставки в Россию многих видов оборудования и запретили передачу технологий, в первую очередь, двойного назначения. На фоне этого Россия активизировала сотрудничество с Ираном и Китаем. В частности, сообщалось, что китайские компании продают России оружие и беспилотники, а также поставляют электронные компоненты, которые могут быть использованы в военных целях.

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