МВД России объявило Надежду Толоконникову в розыск

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ. Внимание на это обратила «Медиазона».

Следственный комитет в Москве расследует в отношении Надежды Толоконниковой уголовное дело по статье об «оскорблении чувств верующих», которое возбудили из-за постов в соцсетях, сообщил в начале марта глава «Агоры» Павел Чиков.

Надежда Толоконникова живет в США.

Надежда Толоконникова в 2012 году вместе с другими участницами Pussy Riot подверглась уголовному преследованию из-за акции «Панк-молебен „Богородица, Путина прогони!“», которая прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Толоконникову приговорили к двум годам колонии, она вышла на свободу в декабре 2013 года.

Статья об «оскорблении чувств верующих» появилась в Уголовном кодексе РФ после преследования участниц Pussy Riot за акцию в храме Христа Спасителя.

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