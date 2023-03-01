На Надежду Толоконникову завели уголовное дело об «оскорблении чувств верующих» из-за постов в соцсетях
Источник: Павел Чиков
В отношении участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой возбуждено уголовное дело по статье об «оскорблении чувств верующих». Об этом сообщает юрист Павел Чиков.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили некие публикации в социальных сетях (какие именно, не уточняется). Дело расследует Мещанский межрайонный отдел управления СК по Москве.
В рамках дела, сообщил Чиков, уже проведен ряд обысков.
Толоконникова в 2012 году была осуждена на два года лишения свободы за акцию Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Она вышла на свободу по амнистии в конце 2013 года.
Статья об «оскорблении чувств верующих» была добавлена в УК именно после дела Pussy Riot. Самих участниц группы судили по статье о хулиганстве.
Сейчас Толоконникова живет в США.