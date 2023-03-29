Директор Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук, член-корреспондент РАН считает, что до Всемирного потопа продолжительность жизни людей достигала 900 лет.

Об этом он заявил на заседании III международной научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир», которое прошло 14 марта. Журналисты обратили внимание на видеозапись мероприятия только сейчас.

Кудрявцев выступил одним из докладчиков конференции, рассказав «о своей картине мира». Он заявил, что бог создал мир совершенным и гармоничным, но после грехопадения людей вся «Земля и совершенная Вселенная впала в тление».

Сославшись на график, который «можно найти в интернете» и который при этом директор института, по его словам, «сам строил», Кудрявцев заявил, что раньше люди жили 900 лет. Продолжительность жизни начала падать, сказал он, после Всемирного потопа.

Причиной сокращения продолжительности жизни директор института назвал «первородный грех». «Первородным, родовым и личным» грехами Кудрявцев объяснил генетические болезни. При этом дети «до седьмого колена отвечают за грехи отцов», добавил он.

Также в своем докладе директор института высказался на тему российского вторжения в Украину. По словам Кудрявцева, мир якобы не даст России «жить спокойно и развиваться по собственному сценарию».

«Наши ресурсы, в первую очередь, наши ресурсы продовольствия, чистой воды, энергии, слишком привлекательны для окружающего мира, будь то Европа или Китай. Поэтому хотим мы того или нет, но нам придется защищаться, и защищаться военным путем. По сути мы уже начали это делать», — заключил член РАН.

В конце 2022 года Российская академия наук решила фактически упразднить комиссии по борьбе с лженаукой и противодействию фальсификации исследований, которые были учреждены в 1998 году. Их функции передадут экспертному совету РАН, сообщали «Ведомости».

За время работы комиссии вели активную деятельность. В 2019 году комиссия по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях шести кандидатов в член-корреспонденты и академики. Двух из шести кандидатов исключили из гонки.

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