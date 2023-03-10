РАН упразднит комиссии по противодействию лженауке и фальсификации исследований. Их функции передадут экспертному совету

Российская академия наук передаст функции комиссий по противодействию лженауке и фальсификации исследований экспертному совету, сообщают «Ведомости». По данным издания, соответствующее решение руководство академии приняло в декабре 2022 года.

Необходимость реорганизации комиссий глава экспертного совета мотивировал стремлением руководства академии уменьшить число различных комиссий и советов при президиуме РАН, которых в настоящее время насчитывается больше ста.

Профессор кафедры управления и экономики здравоохранения Высшей школы экономики и член комиссии по борьбе со лженаукой Василий Власов назвал решение о реорганизации «упразднением комиссий».

«Комиссии создавались людьми, которые были заинтересованы в развитии отечественной науки на уровне мировых стандартов. Они пытались влиять на события внутри академии, анализировали работы кандидатов на выборах и так далее, но противодействие было всегда. Перевод под экспертный совет — это скорее упразднение, нежели продолжение деятельности», — заявил он.

Другой собеседник «Ведомостей», близкий к РАН, отметил, что решение о подчинении комиссий экспертному совету приведет к лишению самостоятельности комиссий, а также роспуску «критически настроенного состава».

Неформальное сообщество ученых «Клуб 1 июля» подчеркнуло, что решение о передаче функций двух комиссий экспертному совету было принято без обсуждения, приглашения или хотя бы предупреждения председателей и членов комиссий. Также «Клуб 1 июля» отметил, что в постановлении не приводятся обоснования данного решения.

«Это противоречит традициям РАН, прежде всего, традиции уважительного отношения к своим членам. Кроме того, необходимо напомнить, что комиссии внесли чрезвычайно большой вклад, в частности, в борьбу с лженаукой, остановив проекты проходимцев, что сберегло бюджету страны сотни миллионов рублей», — добавили участники «Клуба 1 июля». Ученые также призвали руководство академии приостановить действие данного постановления и провести открытое обсуждение среди членов РАН.

В свою очередь глава экспертного совета РАН Степан Калмыков настаивает на том, что комиссии по противодействию лженауке и фальсификации исследований «не ликвидируются, а реструктурируются». «Ничего принципиально не меняется, кроме того, что комиссии будут работать не напрямую при президиуме, а при экспертном совете, который я же и возглавляю», — цитирует RTVI слова Калмыкова.

В сентябре 2022 года Российскую академию наук возглавил физик Геннадий Красников. При этом действовавший президент РАН Александр Сергеев также баллотировался на выборах, однако снял свою кандидатуру накануне голосования. Позднее он назвал свое решение «вынужденным» и объяснил его «внешним административным давлением». После этого часть академиков объявила, что выборы превратились в фарс, и предложила их бойкотировать.

Комиссия по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований была учреждена в 1998 году. В 2018-м комиссию разделили на две части. На протяжении всех этих лет комиссия вела активную деятельность, в частности, в 2019 году она подготовила доклад о псевдонаучных публикациях шести кандидатов в член-корреспонденты и академики. Позднее двух из шести кандидатов исключили из гонки.

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