Алексей Улюкаев выпустит сборник стихов, написанных в колонии

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев выпустит сборник стихотворений, написанных во время тюремного заключения. Книга «Тетрадь в клетку» появится в продаже на следующей неделе, в первых числах апреля, сообщил РБК глава издательства «Время» Борис Пастернак.

Издательство предоставило РБК электронную копию 504-страничной книги. В выходных данных тираж книги не указан. В предисловии к изданию сказано, что этот сборник — «совсем не тюремное бытописание». «Поэт смотрит „поверх шконок“, в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — говорится в предисловии.

РБК опубликовал несколько отрывков из сборника Улюкаева.

…

За злато, за корзинки пищи,

За место возле алтаря,

За всё, что имут духом нищие.

Его подманивают зря.

*** Если слева закат Европы тебя слепит, Если справа теснят раскосые богдыханы, Если сверху течет арктических вод Аид, Значит ты в России и будешь, давясь стихами, Точно волчьей желчью, выкрикивать панегирик Этой мерзлой почве, где панство не приживется, Где всегда на ногах по четыре гири, Где плюешь в колодец. И все-таки пьешь из колодца. *** … Я надеюсь, пока дышу, Я люблю, пока я живой. С милой рай в шалаше. К шалашу Пусть доставит меня конвой. *** … Снег растает — что с Запада, то и непрочно. Влага высохнет. Глина тверда, словно вера Миллионов в зачатие непорочное ЭрЭфа от эСэСэСэРа.

Алексей Улюкаев находился в заключении с ноября 2016 года по май 2022 года по делу о вымогательстве двух миллионов долларов в качестве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев вину не признал. Бывшего министра задержали после того, как Сечин вручил ему корзинку с колбасой и сумку, в которой лежали два миллиона долларов. «Ведомости» писали, что корзинка с колбасой — традиционный подарок от Сечина.

«Тетрадь в клетку» — четвертый поэтический сборник Алексея Улюкаева. Первая книга его стихотворений вышла в 2002 году, еще два сборника вышли в 2012 и 2013 годах в издательстве «Время».