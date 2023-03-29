Алексей Улюкаев выпустит сборник стихов, написанных в колонии
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев выпустит сборник стихотворений, написанных во время тюремного заключения. Книга «Тетрадь в клетку» появится в продаже на следующей неделе, в первых числах апреля, сообщил РБК глава издательства «Время» Борис Пастернак.
Издательство предоставило РБК электронную копию 504-страничной книги. В выходных данных тираж книги не указан. В предисловии к изданию сказано, что этот сборник — «совсем не тюремное бытописание». «Поэт смотрит „поверх шконок“, в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — говорится в предисловии.
РБК опубликовал несколько отрывков из сборника Улюкаева.
…
За злато, за корзинки пищи,
За место возле алтаря,
За всё, что имут духом нищие.
Его подманивают зря.
***
Если слева закат Европы тебя слепит,
Если справа теснят раскосые богдыханы,
Если сверху течет арктических вод Аид,
Значит ты в России и будешь, давясь стихами,
Точно волчьей желчью, выкрикивать панегирик
Этой мерзлой почве, где панство не приживется,
Где всегда на ногах по четыре гири,
Где плюешь в колодец.
И все-таки пьешь из колодца.
***
…
Я надеюсь, пока дышу,
Я люблю, пока я живой.
С милой рай в шалаше. К шалашу
Пусть доставит меня конвой.
***
…
Снег растает — что с Запада, то и непрочно.
Влага высохнет.
Глина тверда, словно вера
Миллионов в зачатие непорочное ЭрЭфа от эСэСэСэРа.
Алексей Улюкаев находился в заключении с ноября 2016 года по май 2022 года по делу о вымогательстве двух миллионов долларов в качестве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев вину не признал. Бывшего министра задержали после того, как Сечин вручил ему корзинку с колбасой и сумку, в которой лежали два миллиона долларов. «Ведомости» писали, что корзинка с колбасой — традиционный подарок от Сечина.
«Тетрадь в клетку» — четвертый поэтический сборник Алексея Улюкаева. Первая книга его стихотворений вышла в 2002 году, еще два сборника вышли в 2012 и 2013 годах в издательстве «Время».