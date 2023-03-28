В армии Украины сформировали три роты ударных беспилотников

В рамках Вооруженных сил Украины сформированы первые три ударные роты беспилотников, заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры», — рассказал Федоров.

По его словам, беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также наводить украинскую артиллерию. Министр отметил, что пожертвования на «Армию дронов» собирали на фандрайзинговой платформе United24. Ранее там же начали сбор на первый в мире флот морских дронов.

О том, что в Украине сформируют роты беспилотников в ВСУ, в конце января сообщал Генштаб ВСУ. Утверждалось, что такие роты станут первыми в мире.

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