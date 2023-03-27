Путин наградил медалью «За отвагу» 10-летнего ребенка из Брянской области. Как утверждают провластные СМИ, он был ранен при нападении «Русского добровольческого корпуса»

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» 10-летнего Федора Симоненко, который, как утверждают российские провластные СМИ, получил ранение в результате нападения бойцов «Русского добровольческого корпуса» на приграничный район в Брянской области.

Как говорится в соответствующем указе, награда присуждена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Ранее Федор Симоненко получил ведомственную награду Следственного комитета «Доблесть и отвага».

Федор Симоненко был ранен 2 марта, когда с территории Украины в Брянскую область проникли бойцы группировки «Русский добровольческий корпус», называющей себя «российским подразделением в составе ВСУ». Официальных подтверждений, что он связан с ВСУ, нет.

По утверждению российских властей, при нападении были убиты два человека, Федор Симоненко и еще два человека получили ранения. Власти РФ назвали произошедшее «терактом».

По версии, которую распространяют провластные российские СМИ, Федор Симоненко был ранен в результате обстрела автомобиля, на котором он ехал в школу. Водитель автомобиля погиб, а мальчик помог укрыться в лесу двум ехавшим с ним девочкам. Независимых подтверждений этой версии нет.

В Киеве официально отрицали причастность к случившемуся. При этом глава «Русского добровольческого корпуса» утверждал, что операция была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти».

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Все эпизоды «Это либо провал пограничной службы ФСБ, либо их собственная акция». Обсуждаем с Дмитрием Кузнецом брянскую «диверсию», а также атаки дронов по всей России 00:00 24:44

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