Основатель Alibaba Джек Ма впервые за год приехал в Китай

Основатель компании Alibaba, миллиардер Джек Ма вернулся в Китай после того, как провел около года за границей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Джек Ма провел большую часть года в Токио и вернулся в Китай несколько дней назад.

Принадлежащая Alibaba Group газета South China Morning Post сообщила, что 27 марта Джек Ма посетил школу, которую он вместе с партнерами по Alibaba основал в 2017 году в родном городе Ханчжоу. Бизнесмен встретился с учениками и учителями, с которыми обсудил развитие образования в эпоху быстро развивающихся технологий искусственного интеллекта.

«Мистер Ма очень часто путешествует по Китаю и за рубежом», — сообщил The Wall Street Journal представитель Фонда Джека Ма на просьбу прокомментировать возвращение миллиардера в Китай.

О том, что Джек Ма в последнее время живет в Токио, писала в ноябре 2022 года Financial Times. По информации FT, он уехал в Японию вместе с семьей, личным поваром и охраной. В Токио он посещает частные клубы, стал там «страстным коллекционером» и начал рисовать акварелью, чтобы «скоротать время».

Джек Ма перестал появляться на публике после того, как в октябре 2020 года публично раскритиковал китайских регуляторов и обвинил госбанки в «менталитете ломбарда». После этого регуляторы вызвали его на беседу. Через месяц Джек Ма отложил вывод на биржу своей финтех-компании Ant Group. Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордные для страны 2,8 миллиарда долларов за нарушения антимонопольного законодательства.

Financial Times отмечала, что бизнесмен уехал из Китая «на фоне продолжающегося давления Пекина на технологический сектор страны и ее самых влиятельных бизнесменов».

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