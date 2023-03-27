Холдинг First Citizens Bank & Trust Company купит активы обанкротившегося Silicon Valley Bank

Американский банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company приобретет все депозиты и кредиты обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC).

«Вкладчики Silicon Valley Bank автоматически станут вкладчиками First-Citizens Bank & Trust Company. Все депозиты, принятые First-Citizens Bank & Trust Company, будут по-прежнему застрахованы FDIC до страхового лимита», — говорится в пресс-релизе.

По состоянию на 10 марта общая сумма активов SVB составляла около 167 миллиардов долларов, депозитов — 119 миллиардов. В результате сделки First Citizens Bank & Trust Company получит активы на сумму около 72 миллиардов долларов со скидкой в 16 с половиной миллиардов. Остальные активы SVB общей стоимостью около 90 миллиардов останутся под управлением FDIC.

11 марта финансовые регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank, который стал крупнейшей кредитной организацией, обанкротившейся в США после финансового кризиса 2008 года. Активы Silicon Valley оценивались в 209 миллиардов долларов, по этому показателю он входил в первую двадцатку банковской системы США.

13 марта регуляторы штата Нью-Йорк приняли решение о закрытии Signature Bank из-за системных рисков, связанных с банкротством Silicon Valley Bank. По данным Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, к концу 2022 года активы Signature Bank оценивались в 110 миллиардов долларов. Кроме этого, в банке хранились депозиты на сумму более 88 миллиардов долларов.

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