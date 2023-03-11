Финансовые регуляторы штата Калифорния 11 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который работал, в основном, с технологическими стартапами. Банк, сообщает Reuters, стал крупнейшей кредитной организацией, обанкротившейся в США с финансового кризиса 2008 года.

Банк передан под управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). Доступ к застрахованным вкладам, заявили регуляторы, владельцы получат уже в понедельник, 13 марта. Незастрахованные вкладчики смогут получить первые выплаты в течение недели, а остальные средства им будут выплачивать по мере продажи активов SVB, пишет The Bell.

Активы Silicon Valley Bank оценивались в 209 миллиардов долларов, по этому показателю он занимал 16-е место в банковской системе США.

Обстоятельства, которые привели к краху SVB, еще предстоит установить. Reuters пишет, что главным фактором, повлиявшим на финансовое положение банка, стало в 2022 году, которое негативно сказалось на работе стартапов, кредитованием которых занимался банк.

The Financial Times, в свою очередь, обращает внимание на оказавшуюся неудачной инвестиционную стратегию банка, который вложил более 90 миллиардов долларов в ценные бумаги с длительным сроком погашения, стоимость которых снизилась из-за повышения ФРС базовой ставки.

Крах SVB привел к резком снижению котировок акций американских финансовых компаний. Так, пишет The Bell, стоимость ценных бумаг четырех крупнейших банков США на торгах 9 марта (когда уже было известно о плохом финансовом положении SVB) снизилась на 52,4 миллиарда долларов, 22 миллиарда из которых пришлось на банк JPMorgan Chase, чьи акции потеряли 5,4%.

В США страхование вкладов ограничено суммой в 250 тысяч долларов. По данным SVB на конец 2022 года, почти 96% вкладов или превышали этот лимит, или не покрывались страховкой.