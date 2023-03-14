После краха крупнейшего банка Силиконовой долины в США опасаются нового финансового кризиса. Власти считают, что уже нашли «эффективный способ» его не допустить Пока неясно, насколько он эффективный

Здание правления ФРС в Вашингтоне Al Drago / Bloomberg / Getty Images

Власти США после банкротства и закрытия банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, произошедших в течение двух дней, анонсировали меры по «укреплению общественного доверия к банковской системе». Большинство аналитиков считают, что этих мер будет достаточно, чтобы не допустить масштабного отраслевого кризиса, однако вкладчики продолжают опасаться дальнейшего краха небольших банков и массово переносят свои деньги в более крупные финансовые организации.

12 марта руководители Федеральной резервной системы (ФРС), Корпорации по страхованию вкладов (FDIC) и Минфина США выпустили совместное заявление, в котором рассказали о плане поддержки вкладчиков и срочного финансирования банков и других финансовых учреждений на фоне банкротства SVB.

Для защиты финансовых учреждений ФРС разработает программу срочного финансирования, на которую будет выделено до 25 миллиардов долларов. Этот механизм, в частности, предполагает выдачу банкам кредитов сроком до одного года. В ответ финансовые организации должны предоставить качественное обеспечение — в том числе, казначейские облигации и обеспеченные ипотекой ценные бумаги.

Подробнее о банкротстве SVB

В США обанкротился Silicon Valley — это крупнейший крах банка с 2008 года Некоторые аналитики уже говорят об «эхе мирового кризиса». Все действительно настолько серьезно?

Подробнее о банкротстве SVB

В США обанкротился Silicon Valley — это крупнейший крах банка с 2008 года Некоторые аналитики уже говорят об «эхе мирового кризиса». Все действительно настолько серьезно?

«Мы предпринимаем решительные действия для защиты экономики США с помощью укрепления общественного доверия к нашей банковской системе», — говорится в совместном заявлении ведомств. В нем также подчеркивается, что на спасение банков не пойдут расходы налогоплательщиков.

Незадолго до этого министр финансов Джанет Йеллен заявила, что власти не будут выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB. При этом она отметила, что вкладчиками банка являются в том числе малые предприятия, сотрудники которых столкнутся с проблемами — их будут решать регулирующие органы.

Власти США уверяют: все вклады американцев в безопасности. Но пока неясно, будет ли достаточно принятых мер

Источник, близкий к администрации президента США Джо Байдена, сказал Financial Times, что в Белом доме такие меры посчитали «эффективным способом остановить кризис, не раздражая общественное мнение». «Никто не хочет, чтобы его обвинили в спасении банковских счетов богатых людей за счет денег налогоплательщиков», — подчеркнул он. Собеседник FT, консультирующий американские власти по поводу мер поддержки, отметил, что основной принцип программы заключается в том, что «банковская индустрия де-факто будет убирать свой собственный беспорядок».

После объявления о мерах поддержки Минфин созвал экстренное онлайн-совещание с участием сотен членов Конгресса, рассказал один из его участников, сенатор из Северной Каролины Джеффе Джексон. По его словам, никто на встрече не выразил несогласия с предпринятыми ведомством действиями, однако и республиканцы, и демократы задавали один и тот же вопрос: «Будет ли этого достаточно?»

Точного ответа пока нет, считает Financial Times. Инвесторы продолжают распродавать акции банков, но издание подчеркивает, что одна из главных целей достигнута — пока больше ни один банк не потерпел крах. Рейтинговое агентство Fitch при этом 14 марта ухудшило свой прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного.

Президент США Джо Байден 13 марта, намекнул, что в случае ухудшения ситуации может потребоваться дополнительное вмешательство властей. В то же время он заверил сограждан, что их деньги в безопасности. «Ситуация такова: американцы могут быть уверены, что наша банковская система в безопасности. Ваши вклады в безопасности. Мы сделаем все, что потребуется», — сказал Байден.

Американцы спешно переводят вклады в самые крупные банки. Те нанимают дополнительных сотрудников, чтобы ускорить процесс

На фоне возникшего недоверия к небольшим банкам крупные американские кредитные организации переполнены запросами от клиентов, которые пытаются перевести свои средства, пишет Financial Times. Источники издания называют это «крупнейшим перемещением депозитов за более чем десятилетие».

Чаще всего вкладчики пытаются перевести средства в такие банки как JPMorgan, Citi и Bank of America. Банки, в свою очередь, стараются ускорить этот процесс, например, переводят дополнительных сотрудников на работу с открытием счетов. По информации FT, сейчас Citi открывает счета в течение дня с момента подачи заявки, хотя обычно этот срок составляет от одной до двух недель.

Процедуру открытия счета ускорил и JPMorgan. Также в этом банке стали значительно быстрее давать новым корпоративным клиентам доступ к средствам, чтобы они могли выплатить зарплаты сотрудникам в конце этой недели. Банковский аналитик Wells Fargo Майк Майо в своей аналитической заметке даже назвал JPMorgan бенефициаром «в эти неопределенные времена». «Голиаф побеждает», — отметил он.

В понедельник, 13 марта, на фоне начавшегося оттока депозитов котировки многих региональных американских банков обвалились: так, стоимость акций Western Alliance Bank из Финикса упала на 49 процентов, First Republic из Сан-Франциско — на 62 процента. Впрочем, уже в начале торгов 14 марта им удалось отыграть примерно половину падения.

Большинство аналитиков считают кризис «узкоотраслевым». Массовых банкротств они не ждут

Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман в своем твиттере написал, что крах SVB вряд ли можно сравнивать с банкротством инвестиционного банка Lehman Brothers, крушение которого привело к началу мирового финансового кризиса 2008 года. Он предположил, что «это больше похоже на довольно узкоотраслевой кризис».

Миллиардер и основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин в комментарии FT даже назвал действия властей США излишними. По его мнению, план регуляторов показывает, что американский капитализм «рушится на наших глазах». Он считает, что правительству не следовало вмешиваться в происходящее для защиты вкладчиков SVB. «Произошла потеря финансовой дисциплины после того, как правительство полностью выручило вкладчиков. <…> Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, это привело бы к тому, что управление рисками стало бы иметь [для банков] важное значение», — сказал он.

Аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов в разговоре с РБК отметил, что падение крупных американских банков сейчас «наименее вероятно»: они находятся под меньшим риском, имея более устойчивую базу вкладчиков. Однако, по его мнению, если предпринимаемых американскими властями мер окажется недостаточно, то в опасности может оказаться «вся экономика и все отрасли, как это было в финансовый кризис 2008 года».

Аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова назвала произошедшее «единичным случаем в индустрии». «С учетом устойчивости банков мы не ожидаем распространения цепной реакции. Полагаем, что основным краткосрочным риском для банковской системы США является потенциальный отток средств корпоративных клиентов со счетов региональных банков в пользу более крупных (JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo)», — считает эксперт.

Похожего мнения придерживается и аналитик RBC Джерард Кэссиди. В комментарии CNBC 10 марта он отметил, что крах SVB не приведет к «заражению» всей банковской отрасли. «Это уникальная ситуация с несколькими банками», — отметил он.