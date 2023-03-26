Военная разведка Великобритании заявила, что Россия, вероятно, начала регулярно получать иранские дроны-камикадзе Shahed

С начала марта российские войска запустили не менее 71 иранского беспилотника серии Shahed по целям в Украине, говорится в обзоре ситуации в Украине, который ежедневно готовит разведка Минобороны Великобритании.

Атаки дронов в марте провели после двухнедельного перерыва в конце февраля. «Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество беспилотных летательных аппаратов Shahed», — заявили в британской разведке.

В ведомстве добавили, что российские силы запускают дроны-камикадзе с двух направлений — из Краснодарского края и Брянской области, что позволяет войскам России нацелиться на широкий сектор территории Украины и сокращает время полета до целей на севере страны.

Осенью 2022 года российская армия начала активно использовать дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, которые в РФ переименовали в «Герань-1» и «Герань-2». В феврале 2023 года стало известно, что Иран передал России партию дальнобойных ударных беспилотников многократного использования.

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