Кадырова снова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чечни»

Уполномоченный по правам человека Чечни Нурди Нухажиев наградил главу региона Рамзана Кадырова медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики», сообщает ТАСС.

«За выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу», — говорится в документе.

Как пишет ТАСС, аналогичными медалями также были награждены родители главы республики — президент Регионального общественного фонда Аймани Кадырова и первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров (посмертно).

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республике и за ее пределами.

В конце 2021 года главу Чечни и его родителей уже объявляли заслуженными правозащитниками республики. Омбудсмен тогда отметил «огромный вклад» Кадыровых «в обеспечение прав человека, укреплении государственности, реализации социально-экономических прав граждан, создании условий для повышения благосостояния каждого человека и общества, а также широкую гуманитарную помощь и благотворительность».

В феврале 2023 года Рамзан Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики, которое он сам же учредил осенью 2022 года. Кадыров стал первым, кому было присвоено новое звание.

Всего у Кадырова несколько десятков наград государственных и региональных наград, в том числе главе республики были присуждены почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Чечни» и «Заслуженный строитель Чечни».

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