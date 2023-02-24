Кадыров стал первым Героем Чечни. Он сам же и учредил это звание

Первое звание Героя Чеченской Республики присвоили главе региона Рамзану Кадырову. Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, отметив, что это звание — высшее в республике.

Согласно положению о звании, его присваивают «за выдающиеся заслуги» перед Чечней, «связанные с совершением геройского подвига». Решение о присвоении звания Героя Чечни принимает глава региона.

В сообщении с поздравлениями от Даудова утверждается, что Кадырову звание присвоили указом исполняющего обязанности главы республики Муслима Хучиева от 26 декабря 2022 года.

Кадырова отметили за «самоотверженность и мужество, проявленные в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, смелые и решительные действия, послужившие ярким примером служения Родине, деятельность, способствующую сохранению мира и целостности государства, обеспечение национальной безопасности и защите интересов Отечества», пишет Даудов.

«Я искренне благодарен нашему обществу за столь высокую оценку моих скромных заслуг», — ответил глава Чечни.

Кадыров учредил звание Героя Чеченской Республики осенью 2022 года. Как рассказывал глава Чечни, медаль, которую вручают получившим звание, изготовлена из 70 граммов золота 750-й пробы в форме восьмиконечной звезды с полумесяцем и звездой. Нижняя часть медали украшена лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат-Сила».

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