Семью Кадырова наградили медалями «Заслуженный правозащитник Чечни»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров и его родители Ахмат и Аймани Кадыровы объявлены заслуженными правозащитниками республики.
Распоряжение о награждении семьи Кадыровых медалями «Заслуженный правозащитник Чечни» подписал уполномоченный по правам человека в регионе Нурди Нухажиев, сообщает телеканал «Грозный».
Омбудсмен отметил «огромный вклад» Кадыровых «в обеспечение прав человека, укреплении государственности, реализации социально-экономических прав граждан, создании условий для повышения благосостояния каждого человека и общества, а также широкую гуманитарную помощь и благотворительность».
Ранее старшая дочь Рамзана Кадырова 22-летняя Айшат, занимающая пост министра культуры Чечни, была удостоена звания «Заслуженный работник культуры республики» и медали «За защиту прав человека».
В декабре стало известно о нескольких десятках случаев похищений в республике родственников чеченских оппозиционеров и блогеров, открыто критикующих Рамзана Кадырова из-за границы.