Юта первой среди американских штатов запретила детям и подросткам использовать социальные сети по ночам

Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подписал два закона, которые ограничивают возможность несовершеннолетних пользоваться социальными сетями без согласия родителей. Об этом пишет Axios.

Новые законы требуют, чтобы технологические компании ввели «комендантский час» для детей и подростков с 22:30 до 6:30 по местному времени. В период «комендантского часа» несовершеннолетние не смогут пользоваться своими аккаунтами в соцсетях.

Законы требуют проверки возраста всех пользователей соцсетей, обязывают технологические компании давать родителям или опекунам доступ к аккаунтам их детей, а также, как пишет Associated Press, позволяют подавать судебные иски от имени детей, утверждающих, что социальные сети причинили им вред. Кроме того, новые правила ограничивают показ рекламы несовершеннолетним.

Законы должны вступить в силу с марта 2024 года. Ожидается, что технологические компании попытаются оспорить их правомерность в суде.

Некоммерческая организация Electronic Frontier, выступающая за конфиденциальность в интернете, призывала отказаться от принятия законов, заявляя, что ограничения по времени и проверка возраста при использовании социальных сетей нарушают права несовершеннолетних на свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

При этом правила, аналогичные принятым в Юте, предлагают законодатели и в других штатах, в частности в Арканзасе, Техасе, Огайо, Луизиане и Нью-Джерси.

Согласно федеральному законодательству США, технологическим компаниям запрещено собирать данные о детях до 13 лет без согласия их родителей. Чтобы соответствовать этим требованиям, соцсети запрещают регистрацию детей младше 13 лет. Однако дети легко обходят этот запрет как с согласия родителей, так и без него, пишет Associated Press.

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