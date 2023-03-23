Американские власти не поставляют Украине снаряды с , которые Киеву пообещала Великобритания. Однако Россия преувеличивает угрозу от применения таких боеприпасов, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

21 марта Минобороны Великобритании анонсировало, что вместе с боевыми танками Challenger-2 отправит в Украину снаряды с обедненным ураном, которые способны пробивать броню и могут быть использованы для поражения тяжелой техники. Владимир Путин заявил в ответ, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом».

Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что Москва использует эти снаряды в качестве «пугала». «Это широко распространенный тип боеприпасов, который используется десятилетиями из-за его бронебойных свойств», — сказал американский чиновник, добавив, что эти снаряды не являются радиоактивными и не относятся к ядерному оружию.

«Я думаю, что на самом деле Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки. Если Россия так обеспокоена за судьбу своих танков и танкистов, пусть просто переправит их обратно через границу и выведет из Украины. Им там не место изначально», — сказал Кирби.

Ранее власти Великобритании обвинили Владимира Путина в распространении заведомо ложной информации о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

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