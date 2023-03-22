Евгений Чичваркин решил отозвать свою подпись за снятие санкций с акционера «Альфа-групп» Германа Хана

Бизнесмен Евгений Чичваркин объявил, что отзывает свою подпись под письмом в Еврокомиссию за снятие санкций против акционера «Альфа-групп» Германа Хана. Об этом Чичваркин сказал в эфире «Ходорковский Live».

«Я поддерживаю шаг [бывшего главы ФБК Леонида] Волкова, который подписался за тех людей, которые попытались (некоторые уже отчаялись и вернулись), но попытались отмежеваться от Путина и Кремля и обосновать свою жизнь в Великобритании, Латвии, Америке. Понятно, что Герман Хан вернулся и… Я как-нибудь напишу или расскажу о том, почему [он вернулся]. И это очень некрасиво с точки зрения британских властей — то, что произошло с ним. И поэтому я свою подпись отзываю под его фамилией, а под Авеном и Фридманом — нет. Несмотря на то, что меня очень многие коллеги готовы съесть с содержимым за это», — сказал Чичваркин.

По мнению бизнесмена, если человек «хочет встать на сторону добра, если он не „зиговал“, а занимался бизнесом, то этому нужно всячески способствовать».

16 марта Герман Хан пришел на встречу бизнесменов с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ранее опубликовал «коллективное письмо», авторы которого просят Еврокомиссию снять санкции с совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Согласно фотографии, которую опубликовал Венедиктов, письма подписали девять человек, в том числе Леонид Волков, занимавший тогда должность председателя совета директоров ФБК (ACF, Anti-Corruption Foundation). Среди подписавшихся был и Евгений Чичваркин. Волков отрицал, что подписывал этот документ.

Вскоре Венедиктов опубликовал еще одно письмо в поддержку топ-менеджеров «Альфа-групп», подписанное Волковым от имени ФБК. Оппозиционер признал, что действительно подписал это письмо и тем самым превысил свои полномочия, так как не сообщил об этом коллегам. После этого он объявил, что берет «паузу» в качестве главы правления ФБК.

22 марта Алексей Навальный объявил, что новым председателем совета директоров ФБК станет Мария Певчих.

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