США рассекретят результаты расследования о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден подписал закон, который обязал американские разведывательные службы рассекретить «как можно больше» информации о происхождении COVID-19, сообщает Белый дом.

«Нам необходимо добраться до сути происхождения COVID-19, чтобы лучше предотвращать будущие пандемии. Моя администрация продолжит проверять всю секретную информацию, связанную с COVID-19, в том числе потенциальную связь с Уханьским институтом вирусологии», — заявил Байден, добавив, что вся информация не будет раскрыта, поскольку это может навредить национальной безопасности.

Дискуссия на тему происхождения COVID-19 возобновилась в феврале 2023 года. Тогда научный журнал Nature опубликовал статью, из которой следовало, что вторая фаза расследования Всемирной организации здравоохранения об обстоятельствах возникновения COVID-19 в китайском городе Ухань фактически не состоялась — прежде всего из-за нежелания Китая сотрудничать с экспертами.

Чуть позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США склоняется к версии, что причиной пандемии стала именно лабораторная утечка. Вскоре с аналогичным заявлением выступил директор ФБР США Кристофер Рэй. Он подчеркнул, что «ФБР уже достаточно давно считает, что причиной пандемии стал потенциальный инцидент в лаборатории в Ухани».

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