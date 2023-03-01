Охрана у Института вирусологии в городе Ухань Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Причиной возникновения пандемии коронавируса, скорее всего, стала утечка из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил в интервью Fox News.

«ФБР уже достаточно давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане», — заявил Рэй. Он уточнил, что речь идет «о потенциальной утечке из лаборатории, контролируемой китайским правительством».

Директор ФБР отметил, что, по его мнению, правительство Китая «делает все возможное», чтобы помешать США и их партнерам выяснить причину возникновения пандемии. «И это печально для всех», — добавил Рэй.

Как отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ), слова директора ФБР стали первым публичным подтверждением того, какой версии о причинах пандемии придерживается бюро. На прошлой неделе WSJ сообщила, что ФБР еще в 2021 году с «умеренной степенью уверенности» пришло к выводу, что пандемия могла возникнуть из-за утечки в уханьской лаборатории. Однако официально этот вывод не разглашался.

В статье WSJ также говорилось, что к версии об утечке «с низкой степенью уверенности» склоняется и в своем засекреченном докладе, представленном Белому дому и ключевым членам конгресса. Источники газеты не уточнили, на чем основано это заключение, но заявили, что Минэнерго и ФБР пришли к одинаковым выводам разными путями.

«Новый отчет [министерства энергетики] показывает, что разные подразделения разведывательного сообщества [США] пришли к разным выводам относительно причин пандемии. Министерство энергетики теперь разделяет версию ФБР, заявляя, что вирус, вероятно, распространился в результате происшествия в китайской лаборатории. Четыре других агентства вместе с считают, что пандемия, вероятно, стала результатом естественной передачи [вируса], и два [агентства] еще не определились», — писала WSJ.

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В марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Наиболее вероятной там была названа версия о заражении человека через цепочку животных — носителей вируса. Версию о том, что первоначальная вспышка в городе Ухань могла быть вызвана утечкой вируса из лаборатории, эксперты ВОЗ оценили как «крайне маловероятную».

В середине февраля 2023 года журнал Nature сообщил, что ВОЗ отложила вторую фазу расследования происхождения коронавируса из-за нежелания китайских властей сотрудничать. Китай еще в середине 2021 года заявлял, что не будет взаимодействовать с ВОЗ по второй фазе расследования, поскольку организация не отвергла окончательно версию об утечке вируса из лаборатории.

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