Крупнейший банк Швейцарии UBS выкупит Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов

Национальный банк Швейцарии объявил (.pdf) о слиянии двух крупнейших и старейших банков страны — UBS и Credit Suisse. Сумма сделки — три миллиарда швейцарских франков (3,23 миллиарда долларов), сообщает Reuters. Ожидается, что она будет закрыта к концу 2023 года.

«Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Это поглощение стало возможным при поддержке федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национального банка Швейцарии», — заявил регулятор.

Национальный банк Швейцарии также сообщил, что оба банка смогут получить кредиты на суммы до 100 миллиардов швейцарских франков для поддержания уровня ликвидности.

В результате сделки было найдено решение «для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации», говорится в заявлении регулятора.

В середине марта акции второго по величине швейцарского банка Credit Suisse в ходе торгов в Швейцарии рухнули более чем на 30%. Падение котировок Credit Suisse на фоне банкротства в США банка Silicon Valley вызвало беспокойство у инвесторов по поводу устойчивости мировой банковской системы.

Как отмечает Reuters, швейцарские регуляторы были вынуждены вмешаться в ситуацию и организовать сделку по продаже Credit Suisse, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия к банку на финансовую систему.