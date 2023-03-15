Акции Credit Suisse в ходе торгов в Швейцарии рухнули на 30%. На фоне падения котировок банка снизились европейские индексы

Акции второго по величине швейцарского банка Credit Suisse в ходе торгов на Швейцарской фондовой бирже 15 марта упали до исторического минимума, сообщает Reuters.

В ходе торгов акции Credit Suisse рухнули до 30,8% и торговались в районе 1,5 швейцарского франка (1,62 доллара). По итогам торгов котировки банка упали примерно на 24% (1,7 швейцарского франка или 1,83 доллара) к уровню закрытия биржи 14 марта.

Рекордное падение акций Credit Suisse произошло после того, как главный акционер — национальный банк Саудовской Аравии — отказался поддержать швейцарский банк дополнительными инвестициями, чтобы не нарушать регуляторные требования.

Credit Suisse обратился за поддержкой к банковским регуляторам Швейцарии и попросил их выпустить «обнадеживающие заявление о финансовом состоянии» банка, утверждают источники The Financial Times. По данным газеты, Европейский центральный банк попросил кредитные организаций Евросоюза сообщить об их рисках перед Credit Suisse.

Рекордное падение котировок швейцарского банка привело к снижению Европейского банковского индекса на 7%. В свою очередь, пишет «Коммерсант», британский фондовый индекс FTSE 100 упал почти на 3,8%, что стало самым сильным снижением этого индекса с начала пандемии коронавируса. Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 2,9%, немецкий DAX — на 3,3%, а французский CAC 40 — на 3,6%.

Акции Credit Suisse начали падать 14 марта после того, как банк опубликовал отчет за 2022 год, пишет Reuters. В документе, в частности, говорится, что Credit Suisse выявил «существенные недостатки» в контроле над финансовой отчетностью и не смог остановить отток клиентов. Так, отчетность показала, что за последние три месяца 2022 года клиенты вывели из Credit Suisse более чем 110 миллиардов швейцарских франков (120 миллиардов долларов).

Как отмечает агентство, падение котировок Credit Suisse на фоне банкротства в США банка Silicon Valley снова вызвало беспокойство у инвесторов по поводу устойчивости мировой банковской системы.