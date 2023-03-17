Военкомат в Татарстане уведомил местные администрации, что военнослужащих запаса отправят в армию по контракту

Военный комиссариат Апастовского и Кайбицкого районов республики Татарстан разослал по администрациям населенных пунктов документ, в котором говорится, что с мужчинами, пребывающими в запасе, будут заключать контракты для комплектования воинских подразделений. Об этом сообщает «Сирена» со ссылкой на документы, полученные от одного из читателей.

«В целях исполнения указаний президента РФ Владимира Путина по увеличению численности военнослужащих, проходивших службу по контракту, в Минобороны организована работа по комплектованию отдельных соединений, воинских частей и других воинских формирований гражданами, пребывающими в запасе, в возрасте до 60 лет, путем заключения с ними контрактов», — говорится в одном из документов.

Военкомат попросил администрации населенных пунктов принять меры по оповещению граждан «1965-1973 годов рождения и моложе» о необходимости прибыть в военкомат «для уточнения документов».

Помимо этого, собеседник «Сирены» показал объявление, в котором говорилось, что все военнообязанные мужчины из города Бугульма в возрасте до 60 лет должны явиться в военкомат до 24 марта. С какой целью, в объявлении не уточнялось.

Телеграм-канал «Кровавая барыня» опубликовал письмо военкома Бугульмского района, адресованное руководителям местных предприятий. В документе говорится, что в военкомат должны прийти граждане до 60 лет, пребывающие в запасе, для «уточнения данных».

Канал «Мобилизация. Новости» опубликовал документ военкома Камско-Устьинского района Татарстана, в котором говорилось, что мужчины 1974-1984 годов рождения должны явиться в военкомат. С какой целью, в документе не уточняется.

В середине марта в более чем 40 регионах России военкоматы начали рассылать повестки «для уточнения документов воинского учета» и приглашения на военные сборы. В частности, о подобных мероприятиях сообщали в республике Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Ярославской, Тюменской и Пензенской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Власти РФ настаивают, что это «обычная практика».

Что происходит?

Жителям российских регионов начали присылать повестки в военкомат «для уточнения данных». Все, вторая волна мобилизации по-тихому началась? И можно ли просто проигнорировать повестку? Отвечает военный юрист

Что происходит?

Жителям российских регионов начали присылать повестки в военкомат «для уточнения данных». Все, вторая волна мобилизации по-тихому началась? И можно ли просто проигнорировать повестку? Отвечает военный юрист