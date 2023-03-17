В Тольятти бывшего члена партии «Парнас» приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию — из-за постов во «ВКонтакте»
Центральный районный суд Тольятти приговорил бывшего сопредседателя местного отделения партии «Парнас» Андрея Балина к семи годам колонии, сообщил его адвокат Захар Лебедев.
Суд признал Балина виновным в распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Ему также запретили администрировать сайты в течение четырех лет.
Прокуратура требовала приговорить политика к девяти годам лишения свободы.
Следственный комитет по Самарской области возбудил дело о «фейках» в июне 2022 года. Вскоре Балин стал подозреваемым. 20 июля политику назначили в качестве меры пресечения подписку о невыезде.
Как сообщает «ОВД-Инфо», поводом для дела стали шесть постов во «ВКонтакте» о войне в Украине. Их содержание правозащитники не приводят.
В мае и июле 2022 года Балина оштрафовали на 30 и 35 тысяч рублей по административным протоколам о призывах к санкциям (статья 20.3.4 КоАП) и дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП) из-за постов во «ВКонтакте».
В 2016 году Балина арестовали на трое суток по статье о пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП). За два года до этого политика приговорили к 100 часам обязательных работ по статье о возбуждении ненависти. Поводом для дела, пишет «ОВД-Инфо», стали публикации в фейсбуке, в одной из которых Балин написал, что промышленное производство — это «удел негров, китайцев и казахстанцев, а не белых людей».