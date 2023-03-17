В колонии очки осужденного историка Юрия Дмитриева оформили как 20-килограммовую передачу. Он может получать такие передачи лишь четыре раза в год

В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней, а также в незаконном хранении части огнестрельного оружия. В апреле 2018 года суд оправдал историка по двум обвинениям, назначив ему два с половиной года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но затем Верховный суд Карелии отменил этот приговор.

В июне 2018 года в отношении Дмитриева возбудили еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. По этому делу в июле 2020 года историк получил три с половиной года колонии строгого режима. При этом суд оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении части огнестрельного оружия.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по трем упомянутым статьям, отправив дело на новое рассмотрение. Тогда же суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок, назначенный по статье о насильственных действиях сексуального характера.

В декабре 2021 года Петрозаводский городской суд, вновь рассмотрев эпизоды о развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия, которые вменили Дмитриеву, и назначил ему путем сложения приговоров наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор Дмитриеву вступил в силу в марте 2022 года. В мае его отправили в колонию строгого режима в мордовском поселке Потьма. «Мемориал» считает Дмитриева политическим заключенным и связывает его дело с тем, что в 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.