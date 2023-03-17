В колонии очки осужденного историка Юрия Дмитриева оформили как 20-килограммовую передачу. Он может получать такие передачи лишь четыре раза в год
Администрация мордовской исправительной колонии № 18 вынудила осужденного историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева отказаться от регулярной передачи, чтобы получить новые очки. Об этом сообщили «Радио Свобода» и общество «Мемориал».
В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней, а также в незаконном хранении части огнестрельного оружия. В апреле 2018 года суд оправдал историка по двум обвинениям, назначив ему два с половиной года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но затем Верховный суд Карелии отменил этот приговор.
В июне 2018 года в отношении Дмитриева возбудили еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. По этому делу в июле 2020 года историк получил три с половиной года колонии строгого режима. При этом суд оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении части огнестрельного оружия.
В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по трем упомянутым статьям, отправив дело на новое рассмотрение. Тогда же суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок, назначенный по статье о насильственных действиях сексуального характера.
В декабре 2021 года Петрозаводский городской суд, вновь рассмотрев эпизоды о развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия, которые вменили Дмитриеву, и назначил ему путем сложения приговоров наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор Дмитриеву вступил в силу в марте 2022 года. В мае его отправили в колонию строгого режима в мордовском поселке Потьма. «Мемориал» считает Дмитриева политическим заключенным и связывает его дело с тем, что в 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.
При помощи адвоката Дмитриев заказал новые очки взамен сломавшихся. Когда их доставили в колонию, начальник колонии ИК-18 Владимир Голубятников отказался оформить очки как медицинскую бандероль. В итоге историку пришлось оформлять их как обычную передачу.
Осужденные, которые содержатся в колониях строгого режима, могут получать передачи только четыре раза в год. При этом вес каждой посылки не должен превышать 20 килограммов.
Как отмечает «Мемориал», очки необходимы 67-летнему Дмитриеву не только для чтения книг, но и документов для подготовки к суду с колонией по жалобе на дисциплинарные взыскания, которые, по мнению соратников историка, на него наложили без достаточных оснований. С сентября по декабрь 2022 года таких взысканий было пять, в общей сложности Дмитриев провел в штрафном изоляторе (ШИЗО) колонии больше месяца, пишут правозащитники.
16 марта Дмитриев по видеосвязи участвовал в судебном заседании, где обжаловал водворение в ШИЗО, отмечает «Медиазона». «Не желая срывать судебное заседание, я был вынужден согласиться на двадцатикилограммовые очки», — приводят слова историка его соратники.
«Такое отношение со стороны администрации колонии можно назвать новой формой издевательства над строптивым заключенным, который смеет отстаивать свои права», — пишет «Мемориал».