Историка Юрия Дмитриева отправили в ШИЗО в четвертый раз с начала осени. Он якобы не поздоровался с сотрудником колонии
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66-летнего историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, осужденного на 15 лет лишения свободы, 3 ноября снова отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии. Об этом сообщил «Мемориал».
В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней, а также в незаконном хранении части огнестрельного оружия. В апреле 2018 года суд оправдал историка по двум обвинениям, назначив ему два с половиной года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но затем Верховный суд Карелии отменил этот приговор.
В июне 2018 года в отношении Дмитриева возбудили еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. По этому делу в июле 2020 года историк получил три с половиной года колонии строгого режима. При этом суд оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении части огнестрельного оружия.
В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по трем упомянутым статьям, отправив дело на новое рассмотрение. Тогда же суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок, назначенный по статье о насильственных действиях сексуального характера.
В декабре 2021 года Петрозаводский городской суд, вновь рассмотрев эпизоды о развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия, которые вменили Дмитриеву, и назначил ему путем сложения приговоров наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор Дмитриеву вступил в силу в марте 2022 года. В мае его отправили в колонию строгого режима в мордовском поселке Потьма. «Мемориал» считает Дмитриева политическим заключенным и связывает его дело с тем, что в 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.
«На этот раз историк проведет в заключении 10 дней. Причина взыскания опять формальная — не поздоровался [с сотрудником колонии], и на этот раз прецедент просто выдуман», — заявили в "Мемориале".
В сентябре Дмитриева уже трижды отправляли в ШИЗО: 16 сентября на трое суток, 19 сентября на пять суток и 26 сентября еще на пять суток.
Очередное взыскание в виде 10 суток в ШИЗО в "Мемориале" расценили как усиление давления на Дмитриева.
В начале ноября оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, отправили в ШИЗО в седьмой раз за почти три месяца. Причиной Навальный назвал то, что он «плохо убирал прогулочный двор», а лейтенанта назвал не по имени-отчеству.
Навальный с небольшими перерывами находится в ШИЗО с 12 августа. В конце августа политику, который перенес отравление «Новичком», стали давать обезболивающее из-за болей в спине.