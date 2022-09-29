Историка Юрия Дмитриева в третий раз за месяц отправили в ШИЗО
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66-летнего главу карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева, осужденного на 15 лет лишения свободы, три раза подряд отправляли в штрафной изолятор мордовской исправительной колонии № 18. Об этом сообщило «Общество Мемориал».
В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней, а также в незаконном хранении части огнестрельного оружия. В апреле 2018 года суд оправдал историка по двум обвинениям, назначив ему два с половиной года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но затем Верховный суд Карелии отменил этот приговор.
В июне 2018 года в отношении Дмитриева возбудили еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. По этому делу в июле 2020 года историк получил три с половиной года колонии строгого режима. При этом суд оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении части огнестрельного оружия.
В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по трем упомянутым статьям, отправив дело на новое рассмотрение. Тогда же суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок, назначенный по статье о насильственных действиях сексуального характера.
В декабре 2021 года Петрозаводский городской суд, вновь рассмотрев эпизоды о развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия, которые вменили Дмитриеву, и назначил ему путем сложения приговоров наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
«Первое взыскание было наложено 16 сентября (трое суток ШИЗО), второе — сразу по истечении первого — 19 сентября (пять суток), третье, после однодневной передышки, 26 сентября — еще пять суток», — рассказали в организации.
Поводом для взысканий в колонии назвали то, что Дмитриев не поздоровался по форме с представителем администрации ИК-18, не убрал руки за спину, когда его выводили, и держал на кровати домашнее животное. Как пояснили в «Обществе Мемориал», днем на кровати Дмитриева спала кошка, которую он подкармливает.
«Все взыскания Дмитриев с адвокатом обжалуют как несправедливые, но ситуация остается тревожной и требует пристального внимания журналистов и общественности», — отмечает организация.
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Приговор историку Юрию Дмитриеву вступил в силу в марте 2022 года. В мае его отправили в колонию строгого режима в мордовском поселке Потьма.
«Мемориал» считает Дмитриева политическим заключенным и связывает его дело с тем, что в 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.