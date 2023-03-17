«Тинькофф Инвестиции» возобновил торги частью иностранных бумаг. Пока только в тестовом режиме

Сервис «Тинькофф Инвестиции» возобновил торги иностранными ценными бумагами в тестовом режиме, сообщает телеграм-канал брокера.

Пользователям стали доступны бумаги «дружественных юрисдикций», торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг, говорится в пресс-релизе.

«Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры. Обращаем внимание, что в ходе тестирования работоспособности инфраструктуры возможны незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок», — пишет телеграм-канал.

В феврале 2023 года «Тинькофф Банк» и ряд других российских банков попали под санкции Евросоюза. Ограничения предполагали заморозку активов кредитных организаций на территории стран ЕС, запрет на сделки с этими банками, а также их отключение от SWIFT.

Вскоре после введения санкций сервис «Тинькофф Инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами. В пресс-службе тогда заявили, что соответствующее решение было принято с целью защиты активов клиентов от потенциальных рисков.

Читайте также

США рассчитывали, что санкции станут для России шоком, сравнимым с ядерным ударом. План не сработал — но в Вашингтоне по-прежнему верят в пользу ограничений Главное из расследования Bloomberg

Читайте также

США рассчитывали, что санкции станут для России шоком, сравнимым с ядерным ударом. План не сработал — но в Вашингтоне по-прежнему верят в пользу ограничений Главное из расследования Bloomberg