«Тинькофф Инвестиции» возобновил торги частью иностранных бумаг. Пока только в тестовом режиме
Сервис «Тинькофф Инвестиции» возобновил торги иностранными ценными бумагами в тестовом режиме, сообщает телеграм-канал брокера.
Пользователям стали доступны бумаги «дружественных юрисдикций», торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг, говорится в пресс-релизе.
«Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры. Обращаем внимание, что в ходе тестирования работоспособности инфраструктуры возможны незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок», — пишет телеграм-канал.
В феврале 2023 года «Тинькофф Банк» и ряд других российских банков попали под санкции Евросоюза. Ограничения предполагали заморозку активов кредитных организаций на территории стран ЕС, запрет на сделки с этими банками, а также их отключение от SWIFT.
Вскоре после введения санкций сервис «Тинькофф Инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами. В пресс-службе тогда заявили, что соответствующее решение было принято с целью защиты активов клиентов от потенциальных рисков.