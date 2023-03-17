Рамзан Кадыров пообещал пять миллионов рублей за «ликвидацию» участника видео, на котором сжигают страницы Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал пять миллионов рублей за «ликвидацию» и 10 миллионов за «взятие живым» участника ролика, в котором человек в военной форме сжигает страницы Корана. Внимание на сообщение Кадырова обратил внимание «Кавказский узел».

«Я не ограничусь сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана. Когда бы это ни произошло — сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

На ролике, который Кадыров опубликовал накануне, видно мужчину в военной форме, похожей на форму ВСУ, который разжигает костер страницами Корана.

«Кавказский узел» пишет, что первоначально ролик был опубликован 15 марта в TikTok-аккаунте пользователя partic55. После реакции Кадырова ролик был удален. По данным издания, пользователи соцсети сочли это видео постановочным, указав на неестественный тон голоса, отсутствие лиц в кадре и использование русских слов в украинской речи. В частности, один из участников ролика говорит «Хлопцi, не можете розпалити костор?» (по-украински «костер» — «багаття»).

Один из лидеров самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев назвал видеоролик «провокацией российских спецслужб».

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