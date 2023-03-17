«Это только начало». Глава офиса президента Украины пообещал, что уголовное преследование Путина будет продолжено

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина — «это только начало».

Ермак сообщил, что в Украине было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей (именно за такие преступления МУС преследует Путина). По его словам, подобных случаев могло быть и больше.

Ермак также заявил, что Украине удалось вернуть из России 308 детей.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Аналогичный ордер на арест был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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