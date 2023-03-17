«Эксмо» запустило продажи мемуаров принца Гарри на английском языке. Хотя издатель книги отказался работать в России

Торговый дом «Эксмо» начал продавать на российских маркетплейсах мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной») на языке оригинала. Гендиректор издательства Евгений Капьев сообщил «Ведомостям», что торговый дом планирует завозить в страну и другие бестселлеры на английском языке.

Капьев рассказал газете, что мемуары принца Гарри тиражом около 100 книг были приобретены у оптового дистрибутора из той страны, где книга была официально выпущена на английском языке. Глава «Эксмо» не уточнил, о какой стране идет речь.

По его словам, такие закупки позволяют покупателю не заключать лицензионный контракт, что, в свою очередь, делает возможными поставки в Россию книг авторов и изданий, которые решили уйти с российского рынка после начала полномасштабной войны в Украине. Такое решение, в частности, приняли Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Нил Гейман, а также издательство Penguin Random House, которому принадлежат права на мемуары принца Гарри.

Капьев уточнил, что продажи книг в оригинале — лишь дополнительный источник дохода для издательства «Эксмо»: они составляют до 10 миллионов рублей в год и не превышают 0,1% выручки издательства.

Однако в условиях, когда в РФ не выходят многие бестселлеры, у читателей, свободно владеющих английским языком, может вырасти спрос на книги с оригинальным текстом, считает Капьев.

Мемуары принца Гарри вызвали большой скандал еще до релиза, а после выхода сразу же стали бестселлером. В России книга вышла в виде саммари, то есть пересказа основных тезисов без прямого цитирования. Глава «Эксмо» Евгений Капьев заявил, что издательская группа рассматривает проект с саммари как «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и как альтернативу принудительной лицензии».

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