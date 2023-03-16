Представители Новосибирского государственного технического университета заявили, что некоторые студенты вуза получили повестки в военкомат «для актуализации данных». Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу университета.

«Думаю, если они сходят и актуализируют информацию, это не значит, что их заберут служить. Мы выполняем федеральный закон. Мы обязаны оповещать студентов обо всех требованиях военкомата: явиться для актуализации данных, продлить отсрочку. Это плановая работа, не понимаю, в чем суть всех переживаний», — заявил представитель вуза.

15 марта издание НГС сообщило, что несколько студентов получили уведомления от вуза, что в течение трех дней они должны получить повестку о военкомата в одном из отделов университета.

В пресс-службе университета отметили, что повестки получили 32 студента из 13 тысяч. В вузе добавили, что такие оповещения о вручении повесток направляют «ежегодно и регулярно».

Похожие уведомления стали получать студенты Московского энергетического института, которых приглашают в военкомат за повесткой, сообщает «Осторожно, Москва».

В последние дни военные комиссариаты стали рассылать повестки в 40 регионах России, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Людей вызывают в военкомат, чтобы уточнить данные о них или пригласить на военные сборы. В Кремле говорили, что это «обычная практика», а власти не обсуждают новую волну мобилизации в России.

В феврале российские власти подготовили тестовую версию базы данных, которая будет содержать обширную информацию о военнообязанных. Как говорили источники «Пояснительной записки» (проект Faridaily), базу создали, чтобы не слать повестки умершим и быстрее закрывать границу уклонистам.