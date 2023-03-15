Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International обнаружила, что в деловом районе Москва-Сити работают несколько криптовалютных обменников, которые готовы анонимно переводить деньги за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации (.pdf).

Сотрудники Transparency изучили рекламу на специализированных форумах и описания в Google Maps и установили, что в Москва-Сити работает 21 криптовалютный обменник. 14 из них — внебиржевые брокеры, готовые обменять наличные рубли на . Восемь обменников сообщили, что готовы обменять USDT на фунты стерлингов, после чего выдать наличные деньги в Лондоне.

В восьми обменников, как отмечает организация, вошла компания Suex, которая в 2021 году попала под санкции Минфина США из-за связей с разработчиками программ-вымогателей. Сейчас сайт Suex не работает, но оператор чата компании в телеграме согласился обменять 15 тысяч USDT на фунты и выдать наличные в Лондоне.

Во всех восьми обменниках примерно похожий процесс перевода: сперва нужно сделать предоплату, переведя USDT на номер криптокошелька, после чего курьер готов привезти наличные в определенное место в Лондоне в этот или следующий день. Почти все криптообменники в разговоре с сотрудниками Transparency сказали, что в Лондоне работают русскоговорящие курьеры. В каждом случае сотрудники Transparency смогли договориться об обмене USDT на сумму более 10 тысяч фунтов стерлингов.

Получив доступ к адресам криптокошельков, используемых для операций с USDT, авторы исследования установили, что в среднем в месяц через эти кошельки проходило от 420 до 470 тысяч долларов. Каждый обменник использует в своей работе больше одного такого кошелька.

Проведенное исследование, пишут сотрудники Transparency, свидетельствует, что в Великобритании действует несколько теневых криптообменников, которые готовы обменять крипту на наличные, не устанавливая личность клиента, что противоречит британским законам. В Transparency отметили, что это несет коррупционные риски и «показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы».

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