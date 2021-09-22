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Министерство финансов США ввело санкции в отношении сервиса по обмену криптовалюты Suex, также известного как «Successful exchange» («Успешный обмен»).

На сайте Минфина сообщается, что компания, зарегистрированная в России и Чехии, помогла как минимум восьми разработчикам программ-вымогателей получить транзакции с незаконными финансовыми поступлениями. По данным министерства, более 40% транзакций, проведенных через Suex, связаны с нелегальными структурами. По оценке Elliptic, отслеживающей криптовалюты, это более 370 миллионов долларов, пишет Associated Press.

Компания Chainalysis, которая отслеживает криптовалюты, утверждает в своем расследовании, что с начала работы в 2018 году Suex провела транзакции на сотни миллионов долларов, большая часть из которых поступила из незаконных источников. По данным компании, только в биткоинах разработчики программ-вымогателей провели через обменник 160 миллионов долларов.

Chainalysis отмечает, что у Suex есть офисы в Москве и Петербурге, где компания обменивает криптовалюту на наличные деньги. Кроме того, Suex может конвертировать криптовалюту в недвижимость, автомобили и яхты.

По оценке Минфина США, в 2020 году объем выплат разработчикам программ-вымогателей превысил 400 миллионов долларов, что более чем в четыре раза превышает значение 2019 года.

В 2021 году несколько хакерских группировок, которые связывают с Россией, совершили ряд крупных кибератак на различные компании. Так, в мае группировка DarkSide атаковала американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline и получила выкуп 4,4 миллиона долларов в биткоинах (2,3 миллиона долларов вернули). Группировка REvil в то же время получила 11 миллионов долларов от крупнейшего производителя мяса в мире, бразильской компании JBS.

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