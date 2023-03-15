«С партнерами, которые угрожают представителям компании, сотрудничество будет приостановлено». Wildberries ответил на протесты сотрудников пунктов выдачи

Российский интернет-магазин Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи и вывозит из них товары. Об этом сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«Как мы вчера и предупреждали, с «партнерами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности», — говорится в заявлении.

В компании уточнили, что несколько пунктов выдачи были закрыты, из них вывозят товары, которые принадлежат Wildberries и продавцам-предпринимателям.

14 марта к главному офису Wildberries в Москве пришли более 50 владельцев пунктов выдачи заказов. Они выступили против введения компанией штрафов за возврат бракованных вещей обратно в пункт выдачи. В Wildberries заявляли, что информация о митинге у офиса не соответствует действительности. Собравшиеся говорили, что планируют начать забастовку.

На следующий день несколько пунктов выдачи Wildberries в разных городах России не открылись. «Тайга.Инфо» писала, что в забастовке участвуют сотрудники пунктов выдачи в Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской и Кемеровской областях, Бурятии. «Чита.ру» сообщала, что в городе не работают 14 из 80 пунктов выдачи.

Прокуратура Московской области сообщила, что планирует проверить информацию о нарушении трудовых прав сотрудников маркетплейса. Ведомство объяснило это сообщениями в СМИ о «неправомерных удержаниях денежных средств» из зарплат сотрудников».

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