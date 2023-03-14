Владельцы пунктов выдачи Wildberries пришли к офису компании протестовать против новых штрафов. Прокуратура начала проверку из-за их введения

Прокуратура Московской области проверит информацию о нарушении трудовых прав сотрудников маркетплейса Wildberries. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры России.

В ведомстве пояснили, что проверка проводится после сообщений в СМИ о «неправомерных удержаниях денежных средств» из зарплат сотрудников.

13 марта Baza сообщила, что владельцы пунктов выдачи (ПВЗ) Wildberries «собираются на штурм» маркетплейса из-за штрафов. Согласно новой оферте, в случае, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в пункт выдачи, с его владельца удерживают полную стоимость товара. С ПВЗ также спишут деньги в том случае, если в посылке окажется не тот предмет.

VC.ru также обратил внимание, что в оферте появился пункт, запрещающий владельцам ПВЗ публиковать и распространять в интернете оскорбительную и «недостоверную» информацию о компании, ее клиентах и партнерах. За нарушение грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Днем 14 марта к главному офису Wildberries в Москве пришли владельцы пунктов выдачи заказов. Телеграм-канал Shot утверждал, что у офиса компании собрались более 50 владельцев ПВЗ, которые его «штурмуют». Один из владельцев ПВЗ рассказал РБК, что собравшиеся требуют справедливых условий, в том числе «прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут [введены]».

Shot пишет, что собравшиеся у офиса сотрудники выдвинули несколько требований, среди которых — исключить удержания с пунктов выдачи за возвраты товара и его брак, а также подтверждать повреждения сразу при приемке с помощью видео. Телеграм-канал утверждает, что владельцы ПВЗ планируют с 15 марта начать забастовку. В телеграм-каналах появились фотографии закрытых ПВЗ в Комсомольск-на-Амуре и Барнауле. О планах объявить забастовку рассказали BFM владельцы нескольких пунктов выдачи.

В Wildberries сказали РБК, что информация о митинге у офиса компании «не соответствует действительности, это фейк».