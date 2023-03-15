В России закрылась часть пунктов выдачи заказов Wildberries Сотрудники протестуют против новой системы штрафов, оставившей некоторых без зарплаты

В разных городах России несколько пунктов выдачи заказов ( ) крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries приостановили работу в рамках общероссийской забастовки, которую организовали владельцы пунктов выдачи.

Они протестуют против того, что компания Wildberries ввела штрафы за возврат бракованных вещей обратно в пункт выдачи. На дверях закрытых ПВЗ появились объявления о том, что пункты выдачи не будут работать, «пока не выплатят зарплату». По данным E1.ru, у работников ПВЗ в Екатеринбурге из-за штрафов списали 100% зарплаты. Forbes пишет, что размер штрафов у некоторых сотрудников доходил до 500 тысяч рублей.

Как сообщает «Тайга.инфо», к забастовке присоединились сотрудники пунктов выдачи в Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской и Кемеровской областях, Бурятии. Также не работают пункты в Амурской и Нижегородской областях. В Алтайском крае и Свердловской области пункты выдачи закрылись 14 марта, хотя общая забастовка в регионах планировалась на 15 марта.

Издание «Чита.ру» отмечает, что в Чите не работают 14 из 80 пунктов выдачи. Все 14 принадлежат владелице Wildberries Татьяне Бакальчук, остальными владеют индивидуальные предприниматели, которые «уже выплачивают зарплату работникам», рассказал один из сотрудников Wildberries. В Новосибирске корреспондент издания НГС посетил несколько ПВЗ, там сообщили, что продолжают работу.

14 марта к главному офису Wildberries в Москве пришли более 50 владельцев пунктов выдачи заказов, которые потребовали обеспечить «прозрачность заработка и штрафных санкций». В пресс-службе Wildberries сказали РБК, что информация о митинге у офиса компании «не соответствует действительности, это фейк».

Прокуратура Московской области намерена проверить информацию о нарушении трудовых прав со стороны Wildberries. Проверку организовали после сообщений в СМИ о «неправомерных удержаниях денежных средств» из зарплат сотрудников.

Основатель и собственник маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в 2021 и 2022 годах занимала первое место в рейтинге богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Состояние Бакальчук, по оценке издания, в 2022 году составляло 2,1 миллиарда долларов (годом ранее оно оценивалось в 13 миллиардов).

Оборот Wildberries в 2022 году впервые превысил триллион рублей. Сотрудники компании уже жаловались на условия труда, в том числе на строгую систему штрафов, которая действует в компании.

Подробнее об этих жалобах

Сотрудники Wildberries терпят оскорбления от начальства, проходят унизительные досмотры и платят штрафы за любые ошибки. Потому что война — и другой работы просто нет Вот что они рассказывают

Подробнее об этих жалобах

Сотрудники Wildberries терпят оскорбления от начальства, проходят унизительные досмотры и платят штрафы за любые ошибки. Потому что война — и другой работы просто нет Вот что они рассказывают