РБК: в Подмосковье задержали мужчину с двумя автоматами, назвавшегося наемником ЧВК Вагнера. На него завели дело

В Одинцовском районе Московской области сотрудники полиции задержали мужчину, у которого в автомобиле лежали два автомата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции и собеседника, знакомого с материалами уголовного дела.

Задержанным оказался 25-летний уроженец Алтайского края, который приехал в Москву в отпуск.

По словам одного из источников, мужчину остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов. В багажнике его автомобиля Honda Pilot лежали два автомата Калашникова и 30 патронов к ним. Когда именно произошло задержание, РБК не уточняет.

Задержанный сказал дознавателям, что он заключил контракт с одной из структур ЧВК Вагнера и участвовал в войне в Украине. Источник РБК утверждает, что в отдел полиции приезжал представитель руководства ЧВК.

На мужчину завели уголовное дело о незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Избрана ли задержанному мера пресечения, РБК не сообщает.

В начале декабря суд в Ростове-на-Дону арестовал Павла Николина, которого подозревают в нападении на полицейских в районе таможенного поста на выезде из города Новошахтинск. У мужчины был ручной пулемет Калашникова. Он ранил одного из полицейских и скрылся, его задержали на следующий день. В суде Николин рассказывал, что открыл стрельбу из-за того, что принял полицейских за украинских военных. Baza писала, что Николин — бывший заключенный уфимской ИК-4, отбывавший наказание по обвинению в краже и разбое. В колонии его завербовали на войну в Украине в составе ЧВК Вагнера.