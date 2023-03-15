Минфин РФ: разовый налоговый сбор в бюджет заплатят все компании, кроме угольных и нефтегазовых, а также малого и среднего бизнеса
Однократный налоговый сбор в бюджет, который российские власти хотят взять с крупного бизнеса (так называемый windfall tax, налог на непредвиденную прибыль), не будут платить нефтегазовые и угольные компании, а также малые и средние предприниматели. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазонов, передает «Интерфакс».
Сбор представляет собой долю от превышения прибыли за 2021-2022 годы над прибылью за 2018-2019 годы.
«Там попадают все, кроме нефтегаза, угля, МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее 1 миллиарда рублей. Это исключение, все остальные попадают, а дальше — у кого есть прирост, тот будет платить налог, у кого нет, тот не будет», — рассказал Сазонов.
«Интерфакс» отмечает, что исключения для нефтегазовой отрасли и малых/средних предприятий анонсировались сразу, но считалось, что сбор не затронет банки. На уточняющий вопрос журналистов, освободят ли от сбора банки, Сазонов ответил, что «сейчас не слышал о таких исключениях».
The Bell сообщал, что в декабре правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200-250 миллиардов рублей. В ответ бизнес предложил увеличить в 2023 году 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентного пункта.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов после этого заявил, что правительство обсуждает однократный добровольный взнос в бюджет. Но, по его словам, речь идет не о повышении налогов, а о windfall tax. Он отмечал, что финансовые результаты прошлого года «были очень хорошие» и у многих компаний результаты были «сильно в плюс». Источник «Ведомостей», близкий к правительству, отмечал, что речь идет примерно о 250 миллиардах рублей.
В феврале глава Минфина Андрей Силуанов сообщил, дополнительный сбор с крупного бизнеса будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме «добровольного взноса». По словам министра, размер сбора составит около 300 миллиардов рублей.
В январе 2023 года Bloomberg писал, что российские власти намерены увеличить доходы от некоторых производителей и государственных компаний, а также сократить не связанные с обороной расходы. Издание ссылалось на распоряжение премьера Михаила Мишустина и осведомленные источники. В документе эти меры назывались «мобилизацией доходов». Речь в нем шла, в частности, о повышенных дивидендах от госкомпаний и «единовременной выплате» от производителей удобрений и угля. Источники Bloomberg говорили, что часть дополнительных доходов уйдет на покрытие связанных с войной в Украине расходов.
Дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 триллиона рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе 2022 года (125 миллиардов рублей). При этом законом о бюджете на весь 2023 год запланирован дефицит на сумму 2,93 триллиона рублей.