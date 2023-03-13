Сбербанк предупредил о телефонных мошенниках, угрожающих делами о госизмене и финансировании ВСУ

В России участились случаи телефонного мошенничества, когда преступники под видом полицейского или сотрудника ФСБ угрожают клиентам банков уголовными делами о государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Схема, по данным банка, выглядит следующим образом: мошенник как «сотрудник органов» сообщает потенциальной жертве, что работник банка украл его персональные данные и перевел с его счета деньги армии Украины, а ответственность — до 20 лет по делу о госизмене — грозит владельцу банковской карты. Затем мошенник переводит жертву на «службу безопасности банка», после чего преступники убеждают человека перевести деньги на их счета.

Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов отметил, что «жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берет кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам».

В России известно как минимум о двух случаях уголовного преследования по статье о государственной измене за финансирование ВСУ. В начале марта 2023 года ФСБ отчиталась о задержании жительницы Москвы за финансовую помощь украинской армии. 13 марта стало известно, что сотрудники ФСБ по аналогичному обвинению задержали жительницу Хабаровска, активистку движения «ЯМыФургал». Имена задержанных не разглашались.

Дела о госизмене засекречены и рассматриваются в закрытом режиме. Зачастую о самом факте такого дела становится известно только после вынесения приговора.

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