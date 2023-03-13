ФСБ обвинила активистку движения «ЯМыФургал» в финансировании ВСУ. На нее завели дело о «госизмене»

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что задержала жительницу Хабаровска и активистку движения «ЯМыФургал» по обвинению в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины.

«Установлено, что подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования», — цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.

В отношении задержанной, чье имя не разглашается, возбуждено уголовное дело о «государственной измене» (статья 275 УК, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет).

Это уже второй известный случай уголовного преследования по статье о «госизмене» за финансирование ВСУ. 4 марта ФСБ отчитывалась об аресте жительницы Москвы за финансовую помощь украинской армии.

Сергей Фургал — бывший губернатор Хабаровского края, которого приговорили к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Своей вины не признал. Задержание Фургала в 2020 году спровоцировало в Хабаровске массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.