Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии по делу об организации убийств

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей, сообщает ТАСС. Приговор огласил судья Люберецкого суда Геннадий Цой на выездном заседании в Мособлсуде.

Ранее в ходе процесса коллегия присяжных признали Фургала виновным в организации двух убийств и покушения на убийство в 2004-2005 годах и не заслуживающим снисхождения. Прокурор требовал приговорить обвиняемого к 23 годам колонии строгого режима.

В ходе оглашения приговора судья исключил из него за истечением срока давности эпизод с незаконным приобретением оружия.

Другие фигуранты уголовного дела — бывший помощник Фургала Андрей Карепов, предприниматель Андрей Палей и бывший сотрудник аэропорта Южно-Курильска Марат Кадыров — приговорены к 21, 17 и 9,5 годам колонии соответственно.

Подсудимым засчитали в срок время их содержания под стражей. Адвокаты фигурантов дела заявили, что будут добиваться отмены приговора и оправдания своих подзащитных.

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