На Максима Покровского из группы «Ногу свело!» составили протокол о «дискредитации» армии

В Хорошевский суд Москвы поступил протокол о «дискредитации» российской армии в отношении лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

С чем связаны претензии к Покровскому, неизвестно. Судебное заседание по его делу состоится 27 марта. Артисту грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Максим Покровский живет в США. Он неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину, а группа «Ногу свело!» записала несколько антивоенных песен. Летом 2022 года петербургское издание «Фонтанка» писало, что коллектив попал в негласный список российских артистов, чьи выступления власти считают нежелательными.

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